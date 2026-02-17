Колесов предупредил петербуржцев о снежном циклоне в конце рабочей недели

В Санкт-Петербург придет южный циклон, который принесет умеренный снегопад.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил о приближении южного циклона WALLY V, который придет в город 19 февраля во второй половине дня.

Циклон движется с Черного моря через Москву, где выпадет больше осадков. В Петербурге снег начнется после обеда и продолжится в ночь на 20 февраля, днем в пятницу осадки должны прекратиться, добавил Колесов в своем Telegram-канале.

Также синоптик сообщил о сохранении температуры воздуха в пределах минус 7–12 градусов. По его словам, за время снегопада выпадет от 6 до 8 миллиметров осадков, что сформирует снежный покров высотой 5–10 сантиметров, а в некоторых районах до 15 сантиметров. Ветер усилится до 5–10 метров в секунду.