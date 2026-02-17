В Петербурге проверили готовность автобусов к работе в зимних условиях

Сотрудники СПб ГКУ «Организатор перевозок» провели плановую проверку состояния автобусов в одном из парков ООО «Вест-Сервис». Особое внимание в зимний период уделяется соблюдению температурного режима и санитарному состоянию салонов.

Специалисты провели плановую проверку состояния автобусного парка компании «Вест-Сервис». Комиссия проинспектировала процесс подготовки транспорта к выходу на линию, оценила техническое состояние машин и чистоту салонов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В транспортном ведомстве добавили, что подобные мероприятия проводятся ежедневно как перед выпуском транспорта на маршруты, так и на линии во всех районах города.

В зимний период контролеры обращают особое внимание на санитарное состояние подвижного состава и поддержание оптимальной температуры внутри салонов. Низкие температуры наружного воздуха влияют на микроклимат в автобусах, троллейбусах и трамваях, а также на их чистоту. В ходе проверки специалисты оценивают состояние полов, сидений, окон и поручней, проверяя отсутствие грязи, пыли, пятен и посторонних предметов. Дополнительно контролируется работоспособность систем отопления и освещения.

Температура в салонах общественного транспорта должна быть от 12 до 25 градусов тепла. В зимний период нарушения теплового режима фиксируют не более чем в трех процентах случаев от общего числа проверенного транспорта. Санитарное состояние нарушается еще реже — примерно в одном проценте проверок, добавили в Комтрансе.

Представители «Организатора перевозок» пояснили что в течение дня почти невозможно из-за слякоти и грязи на дорогах. При этом перед выходом на линию все автобусы моют в парках в начале смены.