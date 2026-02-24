Пенсионеры в России так и не получили обещанные 40 процентов от зарплаты

В 2018 году при повышении пенсионного возраста российские власти обещали гражданам пенсию в размере не меньше 40% от утраченного заработка, ратифицировав Конвенцию МОТ № 102. Спустя восемь лет реальный коэффициент замещения составляет около 24–25%, а пенсионеры вынуждены тратить почти половину дохода на продукты и лекарства.

Теневое обязательство и реальные цифры

В июне 2018 года правительство направило в Государственную думу законопроект о ратификации Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения». Документ устанавливает обязательство государств-участников обеспечить минимальный уровень пенсии по старости на уровне не меньше 40% от предыдущего заработка типичного получателя.

Однако на практике российские пенсионеры получают в среднем лишь четверть от прежнего дохода. Средняя пенсия к февралю 2026 года достигла 25,2 тысячи рублей. За этими цифрами скрывается реальность, где врач с зарплатой 60 тысяч будет получать 18 тысяч пенсии или 30%, а при заработке 80 тысяч падение доходит до 22%.

Региональный разрез

Пенсионная карта России крайне неоднородна. На Чукотке и в Ненецком округе выплаты достигают 40 тысяч за счет северных коэффициентов, но цены на продукты там тоже высокие. В Москве столичный стандарт с доплатами держит пенсионеров на уровне 25–27 тысяч, что позволяет сводить концы с концами благодаря системе льгот. В Дагестане и Кабардино-Балкарии средняя пенсия едва превышает 21 тысячу, однако там жизнь пенсионеров держится на традициях больших семей.

Почти половина дохода пенсионера уходит на продукты питания, ЖКХ и лекарства. Зимой счета за ЖКХ достигают 6-8 тысяч рублей. Траты на медикаменты выросли до 4-5 тысяч в месяц. На одежду бытовую химию и подарки внукам остается 5-7 тысяч.

Индексация и несостоявшиеся инициативы

Январское повышение пенсий на 7,6% и февральское на 5,6% были нивелированы ростом тарифов ЖКХ на 10–12% и подорожанием продуктов. В Госдуму регулярно вносятся законопроекты, способные изменить ситуацию, но они не находят поддержки.

Инициативу о тринадцатой пенсии отклонили из-за отсутствия источников финансирования. Предложение об отмене НДФЛ для работающих пенсионеров не поддержали регионы, опасаясь потери бюджетных доходов. Идея индексировать выплаты по реальному росту цен на продукты, а не по официальной инфляции, тоже не прошла.

Мировой опыт

Для сравнения в Дании и Кувейте коэффициент замещения достигает 80–90% от базового дохода. В Италии и Испании средняя годовая пенсия составляет 18–19 тысяч евро.

В Нигере и Афганистане пенсионной системы не существует, люди живут, пока могут работать, или за счет общины. В Китае выплаты для сельских жителей только начинают внедряться и составляют около 15–20 долларов.