Самолет Петербург — Мурманск вернулся в Пулково из-за технической неполадки

Борт авиакомпании «Россия», вылетевший утром 16 марта из Санкт-Петербурга в Мурманск с 88 пассажирами на борту, благополучно приземлился в Пулково в 10:29. Причиной возврата стала техническая неполадка, обнаруженная экипажем в воздухе.

Рейс под номером FV 6343 авиакомпании «Россия» должен был проследовать по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск. Лайнер покинул Пулково в 9:10 утра 16 марта. После взлета экипаж заметил техническую неполадку и принял решение возвращаться в аэропорт отправления.

Согласно данным сервиса по отслеживанию самолетов в реальном времени, воздушное судно кружит над Тосненским районом вырабатывая топливо перед посадкой. На онлайн-табло Пулково указано, что рейс в Мурманск задержан как минимум до 13.10, сообщает Мойка78.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за возврата самолета в Пулково. Специалисты оценят соблюдение норм безопасности и прав пассажиров задержанного рейса.