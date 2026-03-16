Трамваи и автобусы Петербурга оснастят альтернативной навигацией

В Санкт-Петербурге тестируют альтернативные системы геопозиционирования общественного транспорта с использованием радиометок. Новые технологии позволят отслеживать движение трамваев и автобусов даже при отключении интернета и работе средств радиоэлектронной борьбы.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга проводит испытания различных вариантов альтернативного геопозиционирования общественного транспорта. Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу ведомства, среди вариантов система с радиометками, которые работают как маяки.

В настоящее время технология внедряется в СПб ГУП «Горэлектротранс» для трамваев. Параллельно ведутся работы по распространению системы на другие виды транспорта совместно с СПб ГУП «Пассажиравтотранс». По итогам пилотных проектов городские власти намерены выбрать наиболее подходящий вариант для централизованного применения на всем общественном транспорте, включая автобусы и электробусы.

Генеральный директор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин пояснил, что радиометки позволяют подтверждать транспортную работу в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы и отключений Интернета. Предприятие совместно с комитетом по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» прорабатывает оснащение такими решениями маршрутов общественного транспорта.