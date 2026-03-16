Сезон водной навигации в Петербурге стартует после согласования с МЧС

Санкт-Петербург готовится к старту водной навигации, которая может стартовать в начале апреля. В этом году заработают обновленные правила пользования маломерными судами, а также продолжится развитие зарядной инфраструктуры для экологичного транспорта.

Комитет по транспорту Петербурга совместно с СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» ведет подготовку городской водной инфраструктуры к новому сезону. Открытие навигации для маломерных судов предварительно запланировано на начало апреля. Точная дата будет определена с учетом ледовой обстановки и готовности сил безопасности на воде совместно с МЧС.

В прошлом году навигация стартовала седьмого апреля и продолжалась 213 дней. За это время водным транспортом воспользовались около 5,2 миллиона пассажиров, а количество швартовок к городским причалам превысило отметку в 49 тысяч. В новом сезоне на территории Северной столицы будут введены новые правила пользования маломерными, утвержденные в Смольном. Они распространяются на водные пути города, не входящие в перечень внутренних водных путей России.

Одним из ключевых приоритетов остается безопасность судоходства. Контроль обстановки на воде обеспечивают камеры системы «Безопасный город» и система мониторинга, анализа и управления судами (СМАУС). В режиме реального времени они отслеживают движение флота, фиксируют нарушения и позволяют оперативно реагировать на происшествия. Особое внимание специалисты уделят безопасности в дни проведения крупных городских мероприятий, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Также продолжается цифровизация отрасли. Для перевозчиков работает портал причал.спб, где можно забронировать и оплатить подход к городским причалам. Для пассажиров доступна система ПМВТ.рф с информацией о перевозчиках, тарифах, льготах и расписании.

Город системно развивает инфраструктуру для экологичного водного транспорта. На Мытнинской набережной и причалах Речного вокзала уже обеспечен доступ к зарядным станциям для электросудов.

На Южной дороге планируют увеличить доступную мощность для пассажирского флота. На Арсенальной набережной появится полноценный зарядный хаб, а на Петровской набережной ведутся работы по подведению электрических мощностей.