Авито поддержит мам-предпринимателей в регионах

Михаил Яковлев
На форуме «Мамы. Дети. Бизнес» подвели итоги онлайн-трека образовательной программы «ПредприниМАМА», которая реализуется Минэкономразвития России и Национальным агентством «Мой бизнес» при генеральном партнерстве технологической компании Авито. Проект выступает предакселератором для программы «Мама-предприниматель» и направлен на поддержку женщин с детьми, желающих открыть или масштабировать свое дело.

Как сообщили в пресс-службе Авито, бесплатное дистанционное обучение собрало около 6 тысяч заявок со всей страны, около тысячи участниц успешно завершили курс и получили сертификаты, дающие дополнительные баллы при поступлении в основную программу. Авито, будучи генеральным партнером, выбрал по 4 лучших проекта в категориях «Товары» и «Услуги» среди тех, кто уже запустил бизнес на площадке, учитывая количество сделок, оформление профиля, отзывы и рейтинг.

Руководитель департамента продаж Авито Услуг Надежда Захарова подчеркнула целеустремленность участниц, которые осваивают самые разные ниши — от креативных индустрий до ремонта и установки окон, и отметила, что задача Авито — дать им цифровые инструменты для поиска клиентов. По данным Авито Услуг, за год число женщин 18–40 лет, развивающих бизнес на платформе, увеличилось на 7%, особенно быстро растет доля специалистов в IT, дизайне, маркетинге и ивент-сфере.

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Товаров Татьяна Грибанова обратила внимание, что многие начинали с продажи личных вещей, а теперь стали профессионалами, причем в 2025 году резко выросла их активность в традиционно «мужских» категориях: готовый бизнес (+77%), автосервисы (+37%), запчасти (+30%), что доказывает уход гендерных стереотипов. Следующий этап — региональные офлайн-мероприятия: Авито Товары и Авито Услуги станут партнерами сессий в Воронеже и Ростове-на-Дону, где эксперты проведут кейс-сессии и персональные разборы аккаунтов с советами по визуалу, описаниям и ценам. Ранее Авито и Минэкономразвития представили совместное исследование о росте женского предпринимательства в цифровой среде.

Читайте также

Общество

После скандала с квартирой Лариса Долина обратилась к молодым артистам

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что не обращает внимания на негативные комментарии в свой адрес. Певица посоветовала молодым коллегам не реагировать на хейтеров. По ее мнению, критика и негатив всегда сопровождают публичных людей.Отношение к критике и совет молодымВ беседе с ТАСС Долина поделилась своим отношением к негативу. Она заявила, что хейт является неотъемлемой частью жизни, особенно для публичных людей, и посоветовала забыть о недоброжелателях. Певица подчеркнула, что сама никогда не реагирует на критику и не отвечает, поскольку именно этого хейтеры и ждут. По ее словам, важно просто жить своей жизнью и заниматься тем, что близко, не обращая внимания на тех, кто пытается спровоцировать ответную реакцию.Прощение хейтеров и реакция общественностиСпустя полтора месяца после завершения истории с продажей квартиры в...
Читать далее
Наука

В понедельник межзвездная комета 3I/ATLAS приблизилась к Юпитеру

Межзвездный объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Юпитером 16 марта. Комета оказалась на расстоянии около 53,4 миллиона километров от планеты. Точка рандеву почти идеально совпала с границей сферы Хилла, где гравитация газового гиганта доминирует над солнечной.Траектория и сближенияКомету 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года между орбитами Марса и Юпитера. Его скорость оказалась аномально высокой для объектов Солнечной системы. Результаты анализа ученых показали, что тело диаметром около двух километров прилетело из межзвездного пространства. Траектория объекта почти лежит в плоскости эклиптики с наклоном пять градусов. По данным ученых, данное явление редко встречается у комет. За время путешествия 3I/ATLAS последовательно сблизился с Марсом, Венерой и Землей. Такие маневры в космонавтике используются для разгона межпланетных аппаратов.По оценке астрофизика Ави Леба, вероятность случайного сближения с...
Читать далее

Новости дня

Общество

На капремонт в Петербурге направят 34 млрд рублей

Общество

За четыре года в Петербурге возбудили 76 дел о фейках об армии

Общество

Принц Гарри рисковал покушением ради поездки с Меган в Британию

Наука

Стало известно точное время пролета межзвездной кометы 3I/ATLAS мимо Юпитера

Ленинградская область

Ленобласть сохранила первенство в СЗФО по цифровизации

Транспорт

Сезон водной навигации в Петербурге стартует после согласования с МЧС

Общество

Российские туристы не могут выехать из Грузии из-за лавин

Деньги

Высокая ключевая ставка может сделать депозиты привлекательнее инвестиций

Общество

Кинокритик Гусев назвал Бронзита великим аниматором вне зависимости от «Оскара»

Транспорт

Трамваи и автобусы Петербурга оснастят альтернативной навигацией

Происшествия

Сотрудники МЧС вытащили рыбака со льдины на Финском заливе

Общество

Вместе с замедлением Телеграм перестали работать сайты Кинопоиска и СДЭК

Общество

Компанию «Эрида» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта

Общество

Телеграм оштрафовали на 35 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Общество

Директор Долиной не знает об иске певицы к мошенникам на 176 млн рублей

Общество

Почему нельзя ходить в лес и давать в долг на Медвежье пробуждение

Общество

Король Карл III не включил фото Эндрю в семейную подборку поздравлений

Транспорт

Денис Минкин обсудил развитие единой транспортной системы России

Общество

Дети блогера Лерчек знают о болезни матери и находятся с ее бывшим мужем

Общество

Собчак продала долю в ресторане на «Летучем голландце» иностранному бизнесмену

Общество

Мошенники при помощи модов для Телеграм блокируют айфоны россиян

Общество

После скандала с квартирой Лариса Долина обратилась к молодым артистам

Наука

В понедельник межзвездная комета 3I/ATLAS приблизилась к Юпитеру

Деньги

Стал известен размер пенсии россиян в 2026 году

Общество

В понедельник Петербург стал лидером по жалобам на сбой работы Телеграм

Общество

Самолет Петербург — Мурманск вернулся в Пулково из-за технической неполадки

Общество

Парки и скверы Петербурга проверят перед летним сезоном

Общество

Дискредитация армии станет основанием для депортации из России

