Авито поддержит мам-предпринимателей в регионах

На форуме «Мамы. Дети. Бизнес» подвели итоги онлайн-трека образовательной программы «ПредприниМАМА», которая реализуется Минэкономразвития России и Национальным агентством «Мой бизнес» при генеральном партнерстве технологической компании Авито. Проект выступает предакселератором для программы «Мама-предприниматель» и направлен на поддержку женщин с детьми, желающих открыть или масштабировать свое дело.

Как сообщили в пресс-службе Авито, бесплатное дистанционное обучение собрало около 6 тысяч заявок со всей страны, около тысячи участниц успешно завершили курс и получили сертификаты, дающие дополнительные баллы при поступлении в основную программу. Авито, будучи генеральным партнером, выбрал по 4 лучших проекта в категориях «Товары» и «Услуги» среди тех, кто уже запустил бизнес на площадке, учитывая количество сделок, оформление профиля, отзывы и рейтинг.

Руководитель департамента продаж Авито Услуг Надежда Захарова подчеркнула целеустремленность участниц, которые осваивают самые разные ниши — от креативных индустрий до ремонта и установки окон, и отметила, что задача Авито — дать им цифровые инструменты для поиска клиентов. По данным Авито Услуг, за год число женщин 18–40 лет, развивающих бизнес на платформе, увеличилось на 7%, особенно быстро растет доля специалистов в IT, дизайне, маркетинге и ивент-сфере.

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Товаров Татьяна Грибанова обратила внимание, что многие начинали с продажи личных вещей, а теперь стали профессионалами, причем в 2025 году резко выросла их активность в традиционно «мужских» категориях: готовый бизнес (+77%), автосервисы (+37%), запчасти (+30%), что доказывает уход гендерных стереотипов. Следующий этап — региональные офлайн-мероприятия: Авито Товары и Авито Услуги станут партнерами сессий в Воронеже и Ростове-на-Дону, где эксперты проведут кейс-сессии и персональные разборы аккаунтов с советами по визуалу, описаниям и ценам. Ранее Авито и Минэкономразвития представили совместное исследование о росте женского предпринимательства в цифровой среде.