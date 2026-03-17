Петербуржцы жалуются на сбой в работе мобильного интернета утром во вторник

Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбой в работе мобильного интернета утром 17 марта. За последний час было зафиксировано свыше тысячи обращений, а всего за сутки число жалоб оказалось больше четырех тысяч.

Во вторник утром петербуржцы столкнулись с проблемами доступа к мобильному интернету. Согласно данным платформы по отслеживанию сбоев, за последний час поступило свыше тысячи жалоб, а за сутки их количество превысило четыре тысячи.

Данные на сайте «Сбой.РФ» указывают, что Петербург входит в число регионов-лидеров по числу обращений, уступая лишь Москве.

Напомним, что ранее утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о работе средств противовоздушной обороны. Над регионом сбили девять беспилотных летательных аппаратов. Глава региона предупреждал о возможном замедлении мобильного интернета.