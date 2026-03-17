Ученые нашли связь между малыми РНК и продолжительностью жизни

Команда американских ученых обнаружила, что анализ крови может предсказывать выживаемость людей старше 70 лет. Маркерами служат малые РНК, уровень которых связан с продолжительностью жизни.

Ключевую роль в работе сыграли возможности причинно-следственного прогнозирования на основе искусственного интеллекта. ИИ смог раскрыть причины процессов, стоящих за данными.

Результаты их эксперимента показали, что крошечные молекулы в кровотоке могут объяснить различия в продолжительности жизни. Ученые проанализировали образцы крови свыше 1,2 тысячи взрослых в возрасте от 71 года и старше, чтобы понять, связаны ли определенные РНК с долголетием и можно ли использовать их как маркеры.

Исследование подтвердило причинно-следственную связь между циркуляцией малых РНК и продолжительностью жизни. Разработанная прогностическая модель, объединяющая данные о малых РНК с клиническими и демографическими факторами, показала высокую точность в прогнозировании двухлетней выживаемости. Ученые также выявили девять пиРНК (особый тип РНК), уровень которых был стабильно ниже у людей с более длительной жизнью. Это указывает на их потенциальную роль в качестве терапевтических мишеней.

Соавтор исследования Сиси Ма из Университета Миннесоты отметила, что малые РНК являются мощными предикторами выживаемости пожилых людей. Количественное определение этих молекул с помощью простого анализа крови позволит приблизиться к персонализированному мониторингу и разработке новых средств для замедления старения.