С пятницы автобусный маршрут № 231 продлят до улиц Кошкиной и Чернышева

С 20 марта в Санкт-Петербурге изменят трассу автобусного маршрута № 231. Автобусы начнут следовать по новым участкам улиц Марии Кошкиной и Георгия Чернышева.

Представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщил об изменении трассы автобусного маршрута № 231 с 20 марта 2026 года. Маршрут от Московского шоссе до Витебского проспекта останется прежним, но к нему добавят улицы Марии Кошкиной и Георгия Чернышева. Данное изменение направлено на улучшение транспортной доступности прилегающих районов.

В будние дни на линии будут работать девять автобусов среднего класса вместимостью 67 человек. В утренние часы пик интервал движения составит 9–12 минут, в вечерние — 10–14 минут. Всего запланировано 194 рейса в день, подчеркнули в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В транспортном ведомстве, добавили, что в выходные и праздничные дни маршрут будут обслуживать пять автобусов. Интервал движения в течение дня составит 16–21 минуту, общее количество рейсов окажется на уровне 118 в день.