Жених Лерчек поддержал ее после диагноза рака желудка

Жених блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини поддержал ее после тяжелого диагноза и решения суда.

Суд принял решение приостановить производство по делу и отменить домашний арест. Теперь Чекалина находится под запретом определенных действий. Этот статус расширяет ее возможности для лечения, сообщает «Москва.ру».

После оглашения решения суда Луис Сквиччиарини в социальных сетях признался в любви к Валерии. Иностранец отметил ее силу духа и подчеркнул, что именно она научила его ценить каждый момент жизни. Жених добавил, что за Валерию переживает весь мир, а ему самому остается только молиться за ее здоровье.

Напомним, что в конце февраля Лерчек родила сына от хореографа Луиса Сквиччиарини. Однако сразу после выписки из роддома врачи диагностировали у нее рак желудка. Ситуация осложнялась уголовным делом, из-за которого блогер находилась под домашним арестом.