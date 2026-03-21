Метеозависимых петербуржцев предупредили о магнитных бурях на следующей неделе

Метеозависимых жителей Санкт-Петербурга предупредили о приближении магнитных бурь из-за выброса солнечной плазмы. Ученые отмечают, что общая продолжительность геомагнитных возмущений может составить около шести суток.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали признаки прихода выброса солнечной плазмы к орбите Земли. Около четырех часов утра по московскому времени на графиках солнечного ветра появились первые признаки данного явления. Опоздание по сравнению с прогнозом составило около пяти часов.

Магнитосфера Земли пока не среагировала на воздействие. По мнению ученых, это лишь вопрос времени. Всего к планете до конца недели должно прийти от двух до трех выбросов. В течение сегодняшнего дня ожидается выход на магнитные бури уровня G2-G3. Общая продолжительность геомагнитных возмущений может составить около шести суток.

На следующей неделе на обращенную к Земле сторону Солнца выйдет несколько групп пятен, которая может вызвать новую волну вспышек.