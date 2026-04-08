Компании в Петербурге заплатят больше 2 млн рублей за незаконную рекламу

Санкт-Петербургское УФАС оштрафовало две компании на общую сумму свыше двух миллионов рублей за рассылку спама. Основанием для разбирательства стали жалобы от граждан, которые получали рекламу без своего согласия.

Управление Федеральной антимонопольной службы назначило штрафы компаниям «Олимпик» и «СМС Лидс». Общая сумма взысканий превысила два миллиона рублей. Поводом для разбирательства стали жалобы граждан. Пользователи получали рекламные сообщения от данных организаций без своего согласия.

Антимонопольщики выяснили, что компании отправляли рекламу без согласия абонентов. Такие действия ущемляют права потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В итоге представители УФАС признали рекламу ненадлежащей. Компанию «Олимпик» оштрафовали на 1,1 миллиона рублей. Такую же сумму взыскали с компании «СМС Лидс».