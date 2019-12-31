WhatsApp перестанет работать на ряде устройств в 2020 году

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств в 2020 году
Ограничения вступают в силу с 1 февраля 2020 года. Фото: Pixabay

В предстоящем году некоторые пользователи останутся без популярного мессенджера WhatsApp – он перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Ограничения вступают в силу с 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта программы.

Для работы приложения необходимо устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что , в мае Дуров сообщил, что новость об уязвимости WhatsApp с голосовыми сообщениями не удивила его, так как у мессенджера имеется множество уязвимостей, к тому же он не защищен от хакерских атак. По мнению Дурова, WhatsApp вместе с его материнской компанией Facebook намеренно оставляют уязвимости в приложении в связи с требованиями американских спецслужб.

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