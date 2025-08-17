Китай запустил экспериментальный спутник Shiyan 28-B-02 на орбиту

Китайская Народная Республика 17 августа успешно осуществила запуск экспериментального спутника Shiyan 28-B-02.

Основное назначение аппарата – проведение исследований космического пространства и разнообразных технических испытаний.

Запуск произошел в 16:55 по пекинскому времени, что соответствует 11:55 по московскому времени. Местом старта стал космодром Сичан, расположенный в юго-западной провинции Сычуань. Для вывода спутника на заданную орбиту была задействована ракета-носитель CZ-4C. Этот полет стал 589-м в истории использования носителей серии «Чанчжэн».

Как сообщает Центральное телевидение Китая, ракета CZ-4C представляет собой трехступенчатый носитель, работающий на жидком топливе. Ее длина достигает 46,9 метра, а диаметр головного обтекателя составляет 3,8 метра. Ракета способна доставлять до 4,2 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту, а на геостационарную переходную орбиту – до 1,5 тонны. Этот конкретный полет стал 57-й миссией для CZ-4C и примечательно, что второй, запланированной на 2025 год.

Пекин активно инвестирует в развитие своей национальной космической программы. В рамках этой программы разрабатываются спутники различного назначения: метеорологические, телекоммуникационные и навигационные.

Также уделяется большое внимание технологиям, необходимым для освоения Луны, и реализуются проекты по изучению астероидов и Марса при поддержке государства. На орбите Земли функционирует космическая станция КНР, которая также служит платформой для международного сотрудничества. КНР продемонстрировала высокую активность в космической сфере, осуществив 68 запусков только в 2024 году.