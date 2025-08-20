Юрист объяснила правила получения статуса многодетного отца

Существуют конкретные условия, при которых отец, даже при наличии нескольких детей, может не получить статус многодетной семьи.

Оформление статуса многодетной семьи, предполагающего наличие троих и более детей, имеет свои нюансы для отцов.

Как сообщает RuNews24.ru, юрист Нина Бехтина выделила основные причины, по которым мужчина может столкнуться с отказом в получении данного статуса.

Ключевым фактором является место жительства ребенка: если дети зарегистрированы и проживают с матерью, удостоверение многодетности получит она. Учитываются только несовершеннолетние дети или те, кто после 18 лет продолжает очное обучение. При переходе на заочную форму или окончании учебы ребенок исключается из подсчета.

Кроме того, эмансипация ребенка (признание его дееспособным до 18 лет в связи с трудоустройством или браком) лишает его права быть учтенным. Не включаются в состав многодетной семьи дети, находящиеся под опекой или усыновленные другим лицом. Для успешного получения статуса отцу необходимо обеспечить регистрацию детей по своему адресу и подтвердить их очное обучение.