В Старой Ладоге обнаружена каменная кладка времен князя Олега Вещего

В крепости Старой Ладоги археологическая экспедиция обнаружила уникальную каменную кладку, относящуюся к эпохе князя Олега Вещего.

Находка стала первой в своем роде и может предоставить новые данные о ранней истории русской государственности.

Как сообщает губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко, раскопки проводились в преддверии Дня Старой Ладоги. Историческая крепость изначально была построена из дерева около 860-870 годов после вражеского набега, а в X веке на ее месте возвели мощную каменную цитадель.

Ученые продолжают послойно расчищать древние стены, скрытые веками. Старая Ладога, возникшая в середине VIII века, стала первым городским поселением Северной Руси и важным центром трансъевропейской торговли. Археологический комплекс включает более 50 памятников от неолитических стоянок до средневековых сооружений.