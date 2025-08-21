Каждый второй работающий родитель в Петербурге посетит школьные линейки

Свыше 60% работающих родителей в Санкт-Петербурге планируют присутствовать на школьных линейках 1 сентября.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, 41% респондентов намерены взять выходной день, отгул или отпуск, чтобы сопроводить детей в учебные заведения, а еще 21% придут на работу с опозданием после посещения праздничных мероприятий.

Женщины демонстрируют большую готовность посвятить этот день детям по сравнению с мужчинами. При этом лишь 16% компаний официально предоставляют выходной родителям школьников, а 22% работодателей делают это неофициально по договоренности с сотрудниками.

Традиция корпоративных подарков к началу учебного года пока не получила широкого распространения. Только 3% предприятий вручают подарки всем детям сотрудников, а 10% ограничиваются поздравлениями исключительно для первоклассников. Наиболее популярными презентами остаются наборы канцелярских принадлежностей.