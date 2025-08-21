Поезда из Петербурга в Крым задерживаются в пути

Семь пассажирских поездов «Таврия», следующих, в том числе из Санкт-Петербурга в Крым и обратно, задерживаются в пути с опозданием до пяти часов.

По информации компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», наибольшее опоздание зафиксировано у поезда №068 Москва-Симферополь, отправленного 20 августа.

Как сообщает РИА Новости, среди задержанных составов — поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Севастополь и Феодосию. В обратном направлении задерживаются три состава из Крыма в Москву с опозданием от полутора до трех часов.

Перевозчик отмечает, что время задержки может изменяться в пути следования. Начальники поездов информируют пассажиров об актуальном времени прибытия, а компания использует все возможности для сокращения опоздания.

Ранее стало известно о задержках в петербургском аэропорту Пулково. Вовремя не вылетели многие рейсы, а один был отменен.