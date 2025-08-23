Понедельник, 25 августа 2025
Наука

Астрономы предупредили о росте солнечной активности

Даниил Александров
Фото: Baltphoto

Специалисты зафиксировали начало периода повышенной солнечной активности, который может привести к мощным магнитным бурям на Земле в ближайшие дни.

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что крупные активные области и группы пятен, которые стали причиной недавних мощных взрывов на обратной стороне Солнца, начинают выходить на видимую с Земли сторону светила. Специалисты ожидают высокого роста числа солнечных вспышек в ближайшее время.

В настоящее время с края солнечного диска наблюдаются вершины магнитных петель, достигающих высоты 100-200 тысяч километров над поверхностью звезды. Группы солнечных пятен, являющиеся основанием этих петель, пока остаются скрытыми за горизонтом, что не позволяет точно оценить их размеры и энергетический потенциал.

В последние дни в этих областях была зарегистрирована исключительно высокая активность. Зафиксировано не менее трех крупных выбросов протуберанцев и плазмы, которые были направлены в сторону Марса, минуя Землю. Однако по мере продвижения активных областей к линии Солнце-Земля связанные с ними риски будут возрастать, достигнув максимальных значений к концу следующей недели.

Ученые отмечают, что сохраняется неопределенность относительно того, сохранятся ли энергетические запасы в этих областях к моменту их максимального приближения к земной линии.

Однако риски сильных вспышек на ближайшие дни оцениваются как одни из самых высоких за текущий летний период. Окончательная оценка последствий для Земли станет возможной через несколько дней наблюдений.

