Пожар в жилом доме на Софийской улице унес жизнь женщины

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом доме на Софийской улице. В результате него погибла женщина.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения 24 августа, в воскресенье, в 17:31 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире жилого дома, где на площади 0,5 квадратных метров горела комнатная обстановка. На месте пожарные обнаружили на месте происшествия тело погибшей женщины. Причина ее смерти на данный момент не установлена.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, для ликвидации возгорания привлекались 3 единицы специальной техники и 15 сотрудников ведомства. Пожар был локализован и потушен до прибытия основных сил спасателей.

