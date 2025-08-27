СК выявил нарушения миграционного режима на стройке в Ленинградской области

Сотрудники следственного управления СК России по Ленинградской области совместно с ГУМВД провели рейд на территории строящегося жилого комплекса «Янинский лес».

В ходе проверки были обнаружены более десяти граждан стран Средней Азии, находившихся в России с нарушением миграционного режима. Материалы по ним переданы в полицию для административного рассмотрения и возможного выдворения за пределы страны, пишет «Деловой квартал – Санкт-Петербург».

Рейд состоялся в рамках расследования уголовного дела о грубом нарушении общественного порядка, произошедшего 24 августа 2025 года на территории детского сада «Солнышко» в Янино-1. По версии следствия, группа лиц применяла палки и арматуру в ходе конфликта, нанося удары друг другу. Действия участников инцидента квалифицированы по части 2 статьи 213 УК РФ как хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В Следственном комитете подчеркнули, что проверка деятельности подразделений миграционного учета проводится систематически. Основной целью таких мероприятий является контроль за соблюдением требований миграционного законодательства. Работа в этом направлении продолжается.