В Ленобласти и Петербурге за сутки произошло 363 ДТП

За минувшие сутки на дорогах Ленинградской области произошло 75 автомобильных аварий. В Санкт-Петербурге было зарегистрировано 288 подобных инцидентов.

При этом в городских ДТП пострадали люди в одиннадцати случаях, а в области — в четырех.

По данным пресс-службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в Северной столице в результате аварий получили ранения двенадцать человек, включая двух детей. На территории области травмы различной тяжести получили пять человек, несовершеннолетних среди них не было.

Важно отметить, что за указанный период ни в мегаполисе, ни в регионе не зафиксировано летальных исходов.

Ранее ведомство сообщало, что 26 августа в Петербурге произошло 342 дорожных происшествия, а в области — 64. Тогда в городе пострадало пять человек, а за его пределами — двенадцать.