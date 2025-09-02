Полиция в Ленобласти проверила свыше 200 адресов домов и торговых точек

Крупное профилактическое мероприятие провели сотрудники полиции в Волховском районе Ленинградской области.

В ходе рейда стражи порядка посетили более чем 200 адресов, включая жилые дома и торговые точки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было проверено 700 человек. Особое внимание уделили местам проживания кочевых народов, где опросили 108 человек. Пятеро из них не имели при себе паспортов, за что на них составили протоколы по соответствующей статье.

В садоводстве «Локомотив» обнаружили 13 мигрантов с легальным статусом. В одном из домов изъяли незаконно хранившееся ружье. Также проверили 237 автомобилей, составили 10 протоколов и изъяли два комплекта госномеров.

Стоит отметить, что подобные рейды правоохранители проводят регулярно. Она направлены на выявление различных нарушений.