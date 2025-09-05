В Ленобласти разработали эскизы реставрации башни XII века в Старой Ладоге

Первый этап реставрационных работ Тайничной башни Староладожской крепости представлен в подготовленных эскизах. Древний каменный форпост XII века ожидает масштабное обновление с сохранением исторического облика и внедрением современных элементов.

По данным пресс-службы администрации Ленинградской области, специалисты планируют максимально сохранить оригинальную кладку, добавляя новые материалы только на наиболее поврежденных участках. В проекте предусмотрено благоустройство смотровой площадки и установка современной системы освещения, которая подчеркнет архитектурные особенности крепости в вечернее время.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства области Владимир Цой, будут тщательно зафиксированы результаты археологических исследований, включая работы Анатолия Кирпичникова. Посетители смогут ознакомиться со всеми этапами строительства древнейшего оборонительного сооружения Руси.