Александр Яцко рассказал о работе с Розенбаумом в новом мюзикле

Александр Яцко, исполняющий главную роль в новом мюзикле по песням Александра Розенбаума, поделился особенностями работы с известным автором.

Артист признался, что участие в постановке стало для него серьезным творческим испытанием и требовало максимальной концентрации.

Как сообщает ТАСС, актер отметил особую ответственность при работе под непосредственным контролем живого автора произведений. Несмотря на многолетний опыт в театре и кино, каждый выход на сцену вызывает у него волнение, особенно когда в зале присутствует сам Розенбаум. Яцко подчеркнул, что авторское одобрение представляет собой особый кредит доверия, который необходимо оправдывать на каждом представлении.

В коллективе постановки артист оказался самым старшим по возрасту, что добавляет ему чувства ответственности перед молодыми коллегами.

Действие мюзикла разворачивается в Ростове-на-Дону 1920-х годов и повествует о студенте медицинского факультета, случайно спасшем жизнь криминального авторитета. В спектакле звучат известные композиции Розенбаума, включая «Вальс-бостон» и «Утиную охоту». Премьерный показ назначен на шестое сентября.