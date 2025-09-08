Студия балета выплатит 120 тысяч рублей за нарушение прав потребителя

Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора о взыскании с индивидуального предпринимателя денежных средств за неоказанные услуги студии балета. Общая сумма взысканий составила более 120 тысяч рублей.

Суд встал на сторону Роспотребнадзора в споре с индивидуальным предпринимателем, который вел свою деятельность под брендом студии балета и растяжки Levita. Решением суда с предпринимателя взысканы денежные средства за неоказанные услуги, компенсация морального вреда и штрафные санкции.

Основанием для искового заявления послужило неисполнение обязательств по договору оказания услуг, заключенному с гражданкой. Приобретенный пакет из 192 занятий стоимостью 88,2 тысячи рублей не был полностью реализован вследствие закрытия филиала студии. Потребитель воспользовалась только 57 занятиями, после чего отказалась от посещений другого филиала по причине его неудобного расположения.

Суд установил, что предприниматель нарушил положения Закона «О защите прав потребителей», не предоставив возможность надлежащего исполнения услуг и отказав в добровольном возврате средств. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общая сумма взысканий составила 120,5 тысячи рублей, включая компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора.