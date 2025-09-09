Врач Павлова предупредила об опасности гель-лаков для репродуктивного здоровья

Врач общей практики Елена Павлова предупредила о серьезной опасности некоторых гель-лаков для ногтей, содержащих химическое вещество ТРО.

По данным NEWS.ru, этот компонент способен оказывать токсическое воздействие на репродуктивную систему человека. Также существует вероятность, что вещество запускает процессы мутации клеток, что может привести к развитию онкологических заболеваний.

По словам эксперта, научный комитет по потребительской безопасности Европейской комиссии еще в 2016 году строго регламентировал применение ТРО в косметической продукции. Полный запрет на его использование в составе косметики на территории Европейского союза вступил в силу 28 февраля 2023 года. Производители были обязаны заменить этот ингредиент на более безопасные аналоги.

При этом в России на текущий момент не введено запрета на применение ТРО в гель-лаках. Крупные международные бренды, по словам врача, уже удалили это вещество из своей продукции по всему миру. Однако в салонах красоты запасы гель-лаков с опасным компонентом могут использоваться еще продолжительное время. заключила Павлова.