На развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд для монтажа подмостей

На транспортной развязке Кольцевой автомобильной дороги с Московским шоссе в Санкт-Петербурге полностью перекроют съезд №7 в ночь с 15 на 16 сентября 2025 года.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение движения с 23:00 до 06:00 связано с производством работ по монтажу подмостей для окраски металлического пролетного строения путепровода. Перекрытие затронет съезд с Московского шоссе по направлению от станции метро «Звездная» на внутреннее кольцо КАД.

Работы будут выполняться в ночное время для минимизации дорожных заторов в часы наименьшей интенсивности движения. На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Для обеспечения безопасности будут задействованы машины прикрытия, оборудованные стробоскопами и светодиодными балками с желтой индикацией.

Дополнительно с 16 по 18 сентября в ночное время будут перекрываться две полосы движения на внутреннем кольце КАД. Все работы выполняются в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД и осуществляются согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.