Выплаты пособий в цифровых рублях начнутся с октября

Пилотный проект по выплате социальных пособий в цифровых рублях стартует в России с 1 октября 2025 года.

Новая форма национальной валюты, эмитируемая Центральным банком, станет третьим официальным платежным инструментом наряду с наличными и безналичными деньгами.

Как сообщает 360.ru, цифровые рубли будут храниться на специальных электронных кошельках, размещенных на платформе ЦБ. Эти средства можно использовать для переводов, оплаты товаров и услуг через QR-коды, в том числе без доступа к интернету. Однако важным ограничением является невозможность снимать такие деньги в банкоматах или размещать на депозитах для получения процентов.

По словам экспертов, ключевой принцип проекта — добровольность участия. Получатели социальных выплат сохранят право выбора привычной формы получения средств. Как отметил юрист Дмитрий Матюшенков, автоматическое открытие кошельков без согласия гражданина не предусмотрено, а все операции с цифровым рублем будут бесплатными на этапе запуска системы.

С января 2026 года программа может распространиться на пенсии и стипендии, а с начала 2027 года — на региональные пособия и выплаты внебюджетных фондов. Основными задачами нововведения являются повышение прозрачности бюджетных расходов и усиление контроля за целевым использованием государственных средств.