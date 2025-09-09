Дворец культуры на Васильевском острове перешел государству

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии Дворца культуры имени С.М. Кирова из частной собственности.

Знаковый памятник архитектуры федерального значения, расположенный на Васильевском острове, переходит в собственность Российской Федерации.

Как сообщает ТАСС, судья Александра Варенникова огласила решение об истребовании у общества с ограниченной ответственностью «ДК Кирова» двух нежилых зданий по адресу: Большой проспект Васильевского острова, дом 83, литера А и литера Б. При этом суд отказал в удовлетворении встречного иска и не усмотрел признаков злоупотребления правом со стороны собственников.

Основное здание дворца культуры площадью более 20 тысяч квадратных метров было построено в 1930-1937 годах по проекту архитекторов Ноя Троцкого и Соломона Козака в стиле конструктивизма. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месячного срока.