Кейт Миддлтон посетит текстильные предприятия в день отъезда Гарри

Кенсингтонский дворец объявил о новых публичных мероприятиях принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в ближайший четверг.

Как сообщает Mirror, она посетит два предприятия текстильной промышленности — фабрику Sudbury Silk Mills в Саффолке и Marina Mill в Кенте. Эти визиты призваны подчеркнуть значимость британских производителей тканей и их вклад в культурное наследие страны.

Данные события совпадают с последним днем пребывания принца Гарри в Великобритании. По информации дворца, целью визитов является поддержка творческих индустрий и признание мастерства специалистов текстильной сферы. Накануне Кейт неожиданно присоединилась к принцу Уильяму на встрече Национальной федерации женских институтов в Сандингдейле.

Мероприятие было посвящено памяти королевы Елизаветы II, скончавшейся три года назад. Эксперты отмечают, что появление принцессы на публике в этот момент может быть стратегическим шагом для укрепления позиций семьи и избежания неловких ситуаций, связанных с визитом герцога Сассекского.