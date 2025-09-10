В Госдуме объяснили возможный запрет фильма о Путине с Джудом Лоу

Фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли президента России может быть запрещен к показу в стране. Такую возможность допустила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

По информации NEWS.ru, парламентарий выразила мнение, что создатели картины могли допустить глумление над историческими фактами. Перед возможным прокатом ленту должны оценить эксперты Министерства культуры, которые примут решение о выдаче прокатного удостоверения.

Драпеко напомнила о предыдущем опыте британских кинематографистов, создавших фильм об Иосифе Сталине, который запретили в России. Депутат отметила, что если новая работа окажется оскорбительной для российского лидера, ее ждет аналогичная судьба. В основу картины лег одноименный роман итальянского писателя Джулиано да Эмполи.