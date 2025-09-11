В Госдуму внесут законопроект о снижении возраста для повышения пенсий

Межфракционная группа депутатов планирует внести в Госдуму законопроект о снижении возрастного порога для увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии. Согласно инициативе, право на повышенные выплаты может возникнуть уже с 70 лет вместо действующих 80.

Проект предусматривает дифференцированный подход к увеличению выплат: для граждан 70 лет — повышение на 100%, для достигших 80 лет и инвалидов I группы — на 200%, для 90-летних — на 300%. Парламентарии отмечали, что дополнительные расходы на уход и лекарства требуются пенсионерам значительно раньше нынешнего возрастного порога, пишет ivbg.ru.

В настоящее время фиксированная выплата составляет 8 907,70 рублей с 1 января 2025 года. После 80 лет ее размер удваивается, достигая почти 18 тысяч рублей. Авторы законопроекта считают необходимым пересмотреть существующую систему в связи с изменением демографической ситуации и потребностей пожилых граждан.

Инициатива будет официально внесена на рассмотрение Государственной думы 11 сентября. Законопроект носит межфракционный характер, что повышает его шансы на прохождение в парламенте.