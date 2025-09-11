Голикова подчеркнула важность роли отца в современной семье

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости обратить внимание на роль отца в семье, подчеркнув, что вовлеченное отцовство должно стать основным стремлением. Выступление состоялось на панельной дискуссии «В центре внимания — семья» в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Голикова сообщила, что по данным ВЦИОМ 71% россиян считают, что отец помогает детям вырасти сильными и успешными. Она отметила, что активное участие отца в воспитании детей положительно влияет на всех членов семьи и на общество в целом.

В качестве примера внимания к этой теме вице-премьер назвала конкурс пользовательского контента «Отец года», который проводят автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» и министерство труда и социальной защиты России. Основная цель конкурса — популяризация вовлеченного отцовства и традиционных семейных ценностей. Итоги планируется подвести 19 октября в День отца.

Форум проходит с 10 по 13 сентября под темой «Возвращение к культуре — новые возможности». В мероприятии принимают участие более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую — «Художественное образование».