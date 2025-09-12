В Петербурге прошел крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского

В центре Санкт-Петербурга состоялся крестный ход, посвященный 301-й годовщине перенесения мощей Александра Невского. Мероприятие началось с торжественного богослужения в Казанском соборе.

В Санкт-Петербурге 12 сентября прошел традиционный крестный ход, приуроченный к 301-й годовщине перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Торжественное богослужение состоялось утром в Казанском соборе, дополнительные литургии прошли в Александро-Невской лавре и храме Спаса на Крови.

В шествии приняли участие представители митрополии, городские чиновники, включая ректора СПбГУ Николая Кропачева, спикера Законодательного собрания Александра Бельского и депутата Государственной думы Михаила Романова. К колонне присоединились участники специальной военной операции, представители движений «Общество. Будущее» и «Русская община», которые несли иконы и исторические флаги.

Отметим, что традиция проведения шествия была возрождена в 2013 году и символизирует память о историческом событии 1724 года, когда Петр I перенес мощи Александра Невского в Северную столицу.