Пятница, 12 сентября 2025
$84.92 €99.82 ¥11.9
21.1 C
Санкт-Петербург
Город

В Петербурге прошел крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В центре Санкт-Петербурга состоялся крестный ход, посвященный 301-й годовщине перенесения мощей Александра Невского. Мероприятие началось с торжественного богослужения в Казанском соборе.

В Санкт-Петербурге 12 сентября прошел традиционный крестный ход, приуроченный к 301-й годовщине перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Торжественное богослужение состоялось утром в Казанском соборе, дополнительные литургии прошли в Александро-Невской лавре и храме Спаса на Крови.

В шествии приняли участие представители митрополии, городские чиновники, включая ректора СПбГУ Николая Кропачева, спикера Законодательного собрания Александра Бельского и депутата Государственной думы Михаила Романова. К колонне присоединились участники специальной военной операции, представители движений «Общество. Будущее» и «Русская община», которые несли иконы и исторические флаги.

Отметим, что традиция проведения шествия была возрождена в 2013 году и символизирует память о историческом событии 1724 года, когда Петр I перенес мощи Александра Невского в Северную столицу.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Новый терминал в Усть-Луге: связующее звено в экспорте минеральных удобрений

Терминал Port Favor, расположенный в порту Усть-Луга, имеет потенциал отгрузки до 200 тысяч тонн за один заход судна. Эта информация была представлена на расширенном заседании редакционного совета журнала «Гидротехника» (медиагруппа «ПортНьюс»), где директор проектов ООО «Морстройтехнология» Александр Богун изложил основные аспекты развития терминала.В своем выступлении Богун акцентировал внимание на важности комплексного подхода в строительстве, включающего восемь ключевых этапов. Каждый из них связан с определенными задачами, начиная от создания первой инфраструктуры и железнодорожного фронта длинной почти 7,5 км и заканчивая установкой купольных и хребтовых складов.Как сообщили в пресс-службе компании, в результате реализации проекта терминал обретет три причала общей длиной 819 метров, из которых два уже функционируют, а также складские мощности, позволяющие хранить до 510,7 тыс. тонн груза. Полная пропускная способность...
Читать далее
События

Фантастика, фэнтези и рок: как петербуржцы проводили лето 2025 года

Аналитики холдинга «МТС Медиа», который является частью цифровой экосистемы МТС, изучили предпочтения петербуржцев в выборе досуга летом 2025 года. Исследование показало, что свободное время жители Северной столицы чаще всего посвящали просмотру научной фантастики и комедий, а также читали литературу в жанре фэнтези и слушали рок- и рэп-композиции.Сервис KION сообщает, что по объему потребленного киноконтента за летний период Петербург занял третью строчку в общероссийском рейтинге. Наибольшую активность у экранов проявляла аудитория в возрасте 35–44 лет, причем как женская, так и мужская ее часть. Главной кинопремьерой для местных зрителей оказалась фантастическая драма «Кракен», где главную роль исполнил Александр Петров. Также горожане отдавали предпочтение более легким комедийным лентам, таким как «Три сестры», «Нереалити» и «Театральная зона».Помимо кино, популярным времяпрепровождением было чтение. Активность...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть полиция кража авария петербург владимир путин прокуратура проверка пулково интернет туризм музыка нарушения бюджет Роспотребнадзор штрафы Госдума Китай госпитализация пенсии мошенники пенсионеры пенсионерка александр дрозденко опрос история авито больница блокада путешествия ограничения законопроект связь автобус общественный транспорт граница самолеты погибшие кирилл поляков клещи дожди судебные приставы эксперты

Новости дня

Новости

Водитель электромопеда госпитализирован после столкновения с автомобилем

Вне СПб

Эксперт Елена сообщила о реалистичном бюджете для путешествия по Китаю

Культура

Shaman представит Россию на «Интервидении» под девятым номером

Новости

Полицейские раскрыли схему незаконной миграции через брак

Ленинградская область

Прокуратура проверит инцидент с остановкой поезда за пределами платформы

Бизнес-вести

Компания из Петербурга освоила азиатские рынки

Общество

Новый терминал в Усть-Луге: связующее звено в экспорте минеральных удобрений

Новости

Петербург накроют геомагнитные бури длительностью до шести суток

Новости

Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемого в краже иконы XIX века

Вне СПб

Продюсер Рудченко объяснил возможную обиду Пугачевой на Николаева

Общество

Контрол Лизинг объявил о трансформации бизнеса и перезапуске продуктовой линейки

Новости

Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

Город

В Смольном предупредили о проблемах со связью и Интернетом в Петербурге

Ленинградская область

Жительница Ленобласти пострадала от падения обломков БПЛА

Ленинградская область

Колесов сообщил о приближении атмосферного фронта к Ленобласти

Новости

В Пулково отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Новости

Петербуржцы тратят 27% рабочего времени на чаты в мессенджерах

Новости

С начала года Петербурге установили около 600 единиц нового информоборуования

Новости

Мошенники похитили у пенсионеров из Петербурга свыше 5,6 млн рублей

Новости

Перспектива невыезда за границу заставила петербуржца погасить долг по штрафам

Новости

Минпросвещения получает положительные отзывы о школьном питании

Новости

Россиянам рассказали о способе сохранить изъятые на досмотре в аэропорту вещи

Общество

Росатом и Авито запустили интерактивный проект по физике для учащихся

Ленинградская область

В Ленобласти отменили угрозу воздушной опасности

Культура

Ректор Гнесинки предложил способы привлечения молодых музыкантов в регионы

Новости

Полицейские проверили свыше 300 транспортных средств на трассах Петербурга

Новости

Прокуратура Петербурга требует компенсации за лечение пострадавшей пенсионерки

Новости

В пятницу больше 60 самолетов вылетят с опозданием из Пулково

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb