Прокуратура проверит инцидент с остановкой поезда за пределами платформы

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с остановкой электропоезда за пределами платформы на станции Пелла в Ленинградской области.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров после инцидента на станции Пелла в Ленинградской области. Так, 8 сентября машинист пригородного электропоезда сообщением Санкт-Петербург — Будогощь остановил состав за пределами пассажирской платформы.

По словам очевидцев, некоторым пассажирам пришлось самостоятельно передвигаться по железнодорожным путям для выхода к перрону, поскольку к переходу было не пройти.

Предварительной причиной инцидента названа техническая неисправность подвижного состава. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего инцидента и выявят возможные нарушения.