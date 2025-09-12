Запрет на работу мигрантов в доставке начал показывать первые результаты

После того как в Санкт-Петербурге ввели ограничения на работу мигрантов в сфере доставки и такси, местные жители стали активно устраиваться на ранее занятые иностранцами вакансии.

С момента подписания закона о запрете на работу мигрантов по патентам в сфере доставки и такси прошло около месяца. Несмотря на то, что официальный переходный период для бизнеса составляет три месяца, первые изменения на рынке труда уже заметны.

Бизнес начал адаптироваться к новой реальности, открывая набор курьеров и водителей среди местного населения. На маркетплейсах появились вакансии для курьеров с гарантированными заказами и стабильными сменами. Жители Ленинградской области и Петербурга стали активно устраиваться в службы доставки.

Наблюдается положительная динамика. Так, люди из пригородов ежедневно ездят на работу в город, используя право бесплатного проезда на электричках, сообщает 360.ru.

Ситуация начала меняться еще с 2024 года, когда стали вводить ограничения и проводить рейды. Мигранты постепенно уезжали, освобождая места для местных продавцов, курьеров и водителей. Студенты и женщины получили возможность подрабатывать в сферах, ранее занятых иностранными работниками.

Экономический эффект также заметен: деньги, которые мигранты отправляли на родину, теперь остаются в российской экономике. Хотя возможно некоторое удорожание услуг доставки и такси, многие готовы платить больше за возможность трудоустройства сограждан и наведение порядка в этих секторах.

Запрет на работу мигрантов в определенных сферах действует до конца года, после чего власти примут решение о его продлении. Эксперты считают, что в России достаточно своих неквалифицированных работников, а привлечение иностранной рабочей силы создает дополнительное напряжение на рынке труда.