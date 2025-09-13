Суббота, 13 сентября 2025
Миа Бойка ответила на совет Пугачевой выбрать аудиторию

Дмитрий Григорьев
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Алла Пугачева"

Участие в восьмом сезоне популярного музыкального проекта на Первом канале стало настоящим испытанием для Мии Бойки. 

Молодая певица решила выйти за рамки привычного формата, исполнив несколько известных композиций Аллы Пугачевой. Такой шаг привлек внимание самой Примадонны, которая дала совет начинающей артистке.

Как сообщает «СтарХит», Пугачева отметила наличие потенциала у Мии Бойки, но посоветовала ей определиться с целевой аудиторией. По мнению опытной певицы, артистке необходимо выбрать направление развития — работать для молодежной или взрослой публики. Миа призналась, что была удивлена, узнав о внимании со стороны легенды эстрады.

Так, 28-летняя исполнительница находится в творческом поиске и пока не готова ограничивать себя одним жанром. После исполнения песен из взрослого репертуара к ней стали поступать приглашения от представителей старшего поколения, одновременно она продолжает выступать для молодой аудитории. Артистка считает, что возраст влияет на ее творческий выбор, и эксперименты с разными стилями помогают найти свой путь.

 

Новый терминал в Усть-Луге: связующее звено в экспорте минеральных удобрений

Терминал Port Favor, расположенный в порту Усть-Луга, имеет потенциал отгрузки до 200 тысяч тонн за один заход судна. Эта информация была представлена на расширенном заседании редакционного совета журнала «Гидротехника» (медиагруппа «ПортНьюс»), где директор проектов ООО «Морстройтехнология» Александр Богун изложил основные аспекты развития терминала.В своем выступлении Богун акцентировал внимание на важности комплексного подхода в строительстве, включающего восемь ключевых этапов. Каждый из них связан с определенными задачами, начиная от создания первой инфраструктуры и железнодорожного фронта длинной почти 7,5 км и заканчивая установкой купольных и хребтовых складов.Как сообщили в пресс-службе компании, в результате реализации проекта терминал обретет три причала общей длиной 819 метров, из которых два уже функционируют, а также складские мощности, позволяющие хранить до 510,7 тыс. тонн груза. Полная пропускная способность...
Фантастика, фэнтези и рок: как петербуржцы проводили лето 2025 года

Аналитики холдинга «МТС Медиа», который является частью цифровой экосистемы МТС, изучили предпочтения петербуржцев в выборе досуга летом 2025 года. Исследование показало, что свободное время жители Северной столицы чаще всего посвящали просмотру научной фантастики и комедий, а также читали литературу в жанре фэнтези и слушали рок- и рэп-композиции.Сервис KION сообщает, что по объему потребленного киноконтента за летний период Петербург занял третью строчку в общероссийском рейтинге. Наибольшую активность у экранов проявляла аудитория в возрасте 35–44 лет, причем как женская, так и мужская ее часть. Главной кинопремьерой для местных зрителей оказалась фантастическая драма «Кракен», где главную роль исполнил Александр Петров. Также горожане отдавали предпочтение более легким комедийным лентам, таким как «Три сестры», «Нереалити» и «Театральная зона».Помимо кино, популярным времяпрепровождением было чтение. Активность...
