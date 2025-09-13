Миа Бойка ответила на совет Пугачевой выбрать аудиторию

Участие в восьмом сезоне популярного музыкального проекта на Первом канале стало настоящим испытанием для Мии Бойки.

Молодая певица решила выйти за рамки привычного формата, исполнив несколько известных композиций Аллы Пугачевой. Такой шаг привлек внимание самой Примадонны, которая дала совет начинающей артистке.

Как сообщает «СтарХит», Пугачева отметила наличие потенциала у Мии Бойки, но посоветовала ей определиться с целевой аудиторией. По мнению опытной певицы, артистке необходимо выбрать направление развития — работать для молодежной или взрослой публики. Миа призналась, что была удивлена, узнав о внимании со стороны легенды эстрады.

Так, 28-летняя исполнительница находится в творческом поиске и пока не готова ограничивать себя одним жанром. После исполнения песен из взрослого репертуара к ней стали поступать приглашения от представителей старшего поколения, одновременно она продолжает выступать для молодой аудитории. Артистка считает, что возраст влияет на ее творческий выбор, и эксперименты с разными стилями помогают найти свой путь.