В Ленобласти потушили возгорание на нелегальной мусорной свалке

Крупное возгорание произошло на территории незаконной свалки в Ломоносовском районе Ленинградской области.

По данным пресс-службы администрации региона, высота мусорной кучи на садовом участке в Койрово достигала уровня многоэтажного дома. Специалисты не исключают версию умышленного поджога, поскольку на месте обнаружены следы горючих веществ.

Для ликвидации пожара были задействованы расчеты 153-й и 134-й пожарных частей. Огонь удалось полностью ликвидировать силами прибывших подразделений. В пресс-службе регионального Госэконадзора уточнили, что собственник земельного участка будет привлечен к ответственности за организацию несанкционированной свалки.

Ранее в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки было зафиксировано 13 возгораний в различных районах города. Наиболее серьезный инцидент произошел в Пушкинском районе, где огонь полностью уничтожил двухкомнатную квартиру. Пожары также отмечались в Выборгском, Колпинском и Красносельском районах.