Скончался народный артист Азербайджана Гаджи Мурад Ягизаров

Народный артист Азербайджана Гаджи Мурад Ягизаров скончался на 87-м году жизни.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на близких актера, он умер в Германии, где проживал в последние годы. Известный артист родился 18 июля 1939 года в Баку и посвятил всю жизнь театру и кино.

Напомним, Ягизаров окончил факультет «Актер театра и кино» Азербайджанского института искусств. С 1962 года он служил в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре, где сыграл более ста различных ролей.

Его творческое наследие включает работы в спектаклях по произведениям азербайджанских и мировых классиков.

Актер снялся в более чем в 30 фильмах, а за роль чекиста Мустафы Мамедова в картине «Послезавтра, в полночь» был удостоен Государственной премии Азербайджана и премии КГБ СССР. За значительный вклад в развитие культуры он получил numerous почетные звания и государственные награды.