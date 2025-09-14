МВД рекомендует россиянам внимательнее относиться к уведомлениям приложений

МВД России рекомендует пользователям внимательно относиться к автоматическим уведомлениям от приложений и онлайн-сервисов.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявили представители управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства. Специалисты подчеркивают, что такие оповещения никогда не появляются без веских причин.

Правоохранители выделяют три ключевые причины важности таких уведомлений. Первая причина касается безопасности пользователей и репутации компаний, особенно финансовых организаций и IT-гигантов, которые инвестируют миллионы в системы защиты.

Вторая причина связана со снижением финансовых потерь, поскольку предотвращение мошеннических операций на ранней стадии экономит значительные средства как для клиентов, так и для бизнеса.

Третьим фактором является соответствие регуляторным требованиям, поскольку рассылка уведомлений о безопасности часто становится обязательным условием легальной работы компаний. В ведомстве отмечают, что такая система выгодна всем сторонам — компании защищают свои активы, а пользователи сохраняют свои данные и деньги. Эксперты советуют удваивать осторожность при получении подобных предупреждений.