Прокуратура потребовала ремонта внутриквартальных дорог на улице Пионерстроя

Сотрудники прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга выявила многочисленные нарушения в состоянии внутриквартальных дорог на улице Пионерстроя.

Прокуратура Красносельского района провела проверку состояния внутриквартальных автомобильных дорог на улице Пионерстроя после обращения местной жительницы. В ходе выездного обследования территории у домов №№ 7, 15, 17 и 19 были выявлены серьезные нарушения целостности дорожного покрытия.

Специалисты зафиксировали многочисленные ямы и выбоины длиной свыше 15 сантиметров и глубиной больше 5 сантиметров, что превышает допустимые нормативы. Состояние дорожного полотна создает угрозу безопасности для всех участников дорожного движения, включая пешеходов, несовершеннолетних граждан, водителей и пассажиров транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокурор Красносельского района Северной столицы внес представление главе местной администрации муниципального образования Сосновая Поляна. Документ был рассмотрен и удовлетворен. В настоящее время администрацией предпринимаются меры по восстановлению целостности дорожного покрытия на указанных участках.