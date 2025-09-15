Школьник в Петербурге проехался на сцепке электропоезда

Транспортные полицейские выявили 11-летнего жителя Санкт-Петербурга за опасную поездку на хвостовой части электропоезда. В отношении родителей подростка составлен административный протокол.

В ходе профилактического рейда на перегоне между станциями Девяткино и Ручьи сотрудники транспортной полиции обнаружили несовершеннолетнего, который ехал на наружной части состава, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Приозерск. Как выяснилось, 11-летний подросток забрался на поезд на станции Ручьи и преодолел таким способом путь до следующей станции Новая Охта.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних провели с юным правонарушителем разъяснительную беседу, в ходе которой подробно объяснили смертельную опасность подобного способа передвижения. Полицейские акцентировали внимание на том, что такие действия могут привести к тяжелым травмам или летальному исходу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено административное производство в отношении законного представителя подростка по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.