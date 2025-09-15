Два курорта Ленинградской области пройдут проверку Минздрава

Две курортные зоны Ленинградской области включены в федеральный перечень территорий, требующих дополнительных исследований.
Министерство здравоохранения России утвердило перечень лечебно-оздоровительных местностей, которые подлежат комплексному исследованию. В список вошли два курорта Ленинградской области: Лужская лечебно-оздоровительная местность и Выборгская курортная зона.
Целью проводимых исследований является подтверждение лечебных факторов природной среды, уточнение границ охранных зон, установление лимитов и режимов использования территорий, а также актуализация клинических показаний для лечения, сообщает ivbg.ru.
Решение о проведении масштабной проверки принято на фоне расширения аудитории санаторно-курортных учреждений. По данным ведомства, в последние годы наблюдается тенденция увеличения спроса на санаторное лечение среди молодой возрастной группы 30-35 лет, помимо традиционных категорий отдыхающих старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями.