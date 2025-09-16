Петербуржец был арестован на 14 суток за неуплату алиментов

Житель Санкт-Петербурга приговорен к максимальному административному наказанию за неуплату алиментов.

Судебные приставы выяснили, что 47-летний петербуржец задолжал своей совершеннолетней дочери один миллион рублей. У мужчины было три брака, и в каждом из них у него появились дети. Судебные решения о выплате алиментов он не выполнял в течение длительного времени. Бывшая супруга была вынуждены обратиться в службу судебных приставов, чтобы добиться взыскания средств через принудительные меры.

Должник игнорировал уведомления о необходимости явки в отдел судебных приставов, в связи с чем был объявлен в исполнительный розыск. Однако местонахождение гражданина удалось установить через его новую сожительницу.

Мужчину принудительно доставили в отдел судебных приставов, где в отношении него составили административный протокол по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Учитывая злостный характер уклонения от выплат, судья назначила максимальное наказание — 14 суток административного ареста.