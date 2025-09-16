ЗакС Петербурга предложил отменить налог для кораблей-музеев

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой об освобождении кораблей-музеев от транспортного налога.
Парламентарии Петербурга подготовили законодательную инициативу, предусматривающую отмену транспортного налога для судов, имеющих статус музейных объектов.
Как сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский, данный проект федерального закона направлен на устранение правового пробела, в результате которого исторические корабли, используемые в культурно-просветительских целях, продолжают облагаться налогом.
В Санкт-Петербурге находится несколько таких плавучих музеев, включая крейсер «Аврора», ледокол «Красин», подводную лодку «Народоволец» и линейный корабль «Полтава». Ежегодные налоговые отчисления за ледокол «Красин», например, составляют порядка одного миллиона рублей.
Законодательная инициатива уже получила поддержку других субъектов Российской Федерации, где находятся аналогичные музейные суда, в том числе Мурманска, Калининграда, Воронежа, Новороссийска и Владивостока.
Проект также был одобрен Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России.