В метро Петербурга успешно прошли испытания системы оплаты проезда по биометрии

Предварительные испытания биометрической системы оплаты проезда в метрополитене Санкт-Петербурга показали положительные результаты.

На станциях «Гостиный двор», «Новочеркасская» и «Приморская» петербургского метрополитена прошли масштабные испытания новой системы оплаты проезда по биометрии. В процессе тестирования проводились технические измерения, в том числе параметров освещенности и цветопередачи, чтобы убедиться в корректной работе оборудования.

Предварительные результаты показали, что скорость обработки данных увеличилась по сравнению с тестами, которые проводились в марте. Система стабильно функционировала в условиях разного освещения на станциях — как при ярком, так и при приглушенном свете. Турникеты с биометрией успешно справились с большим потоком пассажиров, в том числе в часы пик.

Однако в процессе были зафиксированы небольшие задержки, которые банки-партнеры планируют устранить в ближайшее время. Главным преимуществом системы является удобство прохода без использования карт и телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Испытания проводились под руководством заместителя начальника СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Вадима Арсеньева вместе с основными партнерами — ПАО «Сбербанк» и Банком ВТБ. В тестировании также принимали участие представители Министерства цифрового развития России и Комитета по транспорту.