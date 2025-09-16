Ремонт Дворцового моста продлится до середины октября

В Санкт-Петербурге начался плановый ремонт Дворцового моста, предусматривающий замену дорожного покрытия на площади свыше 5,8 тысячи квадратных метров.

На Дворцовом мосту стартовали ремонтные работы дорожного покрытия. В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы сообщили, что планируется обновить верхний слой асфальта на площади свыше 5,8 тысяч квадратных метров. В зоне разводных пролетов на площади 120 квадратных метров будет уложен литой асфальтобетон.

Работы проводятся поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. С 16 по 25 сентября движение ограничено по двум полосам в направлении с Васильевского острова в центр города.

С 26 сентября по 5 октября транспорт будет переключен на готовые полосы, а работы перенесутся на соседние полосы. Финальный этап запланирован с 6 по 15 октября.

На протяжении всего периода ремонта будет сохраняться по две полосы движения для автомобилей и общественного транспорта в каждую сторону. Пешеходное движение не ограничивается.