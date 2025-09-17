Путин посмотрит «Интервидение» по телевизору

Президент России Владимир Путин ознакомится с трансляцией музыкального конкурса «Интервидение» в телевизионном формате.
Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, личное присутствие руководителя страны на мероприятии не предусмотрено графиком.
По данным ТАСС, представитель Кремля подтвердил, что Владимир Путин фрагментарно увидит телевизионную трансляцию конкурса. Мероприятие с участием представителей свыше 20 государств состоится 20 сентября на московской площадке «Live Арена». Российскую сторону на конкурсе представит заслуженный артист Ярослав Дронов (Shaman).
Ранее слова в поддержку музыканта высказывались многие российские исполнители, включая народного артиста Олега Газманова.
Напомним, что указ о проведении международного музыкального конкурса был подписан главой российского государства Владимиром Путиным 3 февраля текущего года.